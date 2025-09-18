АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 17 октября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 52-53 километрах развязки, у съезда на Большую Ижору, ограничение скорости движения будет действовать в направлении Большой Ижоры по правой полосе с 8:00 до 16:00. Будет производиться ремонт шумозащитных экранов.

На участке 82-83 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться ямочный ремонт.