Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 октября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285+367 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления круглосуточно из-за восстановления деформационного шва.

На 468+000-428+000 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проводиться фрезерование и укладка а/б.

На участках 513+000-517+500, 538+500-542+200 и 522+700 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 19:00. На участках будет осуществляться фрезерование дорожного покрытия и укладка асфальта.