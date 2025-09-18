АвтоМир / Дороги

Суд снизил штраф за нарушения на трассе М-9 в Псковской области до 150 000 рублей

Суд вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Автомобильные дороги Пскова», снизив размер штрафа до 150 000 рублей. Это стало итогом рассмотрения дела, инициированного территориальным отделом автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

ООО «Автомобильные дороги Пскова» отвечает за содержание участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» (от Москвы до границы с Латвией) на территории Псковской области. В ходе контрольных мероприятий были выявлены серьезные нарушения, включая размывы у откоса насыпи, застой воды на обочине, повреждение покрытия проезжей части и отсутствие водоотведения.

В ответ на выявленные нарушения административный орган издал постановление о привлечении компании к ответственности согласно части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, первоначально назначив штраф в размере 300 000 рублей.

Однако ООО «Автомобильные дороги Пскова» не согласилось с данным решением и подало в суд заявление об оспаривании. В своем обращении компания указала на тяжелое финансовое положение, сотрудничество с органами для установления обстоятельств дела, а также на то, что выявленные недостатки не повлияли на безопасность дорожного движения.

Размер штрафа в итоге был снижен до 150 000 рублей.