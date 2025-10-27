АвтоМир / Дороги

В Пскове до конца года установят новый пешеходный светофор на одной из крупных улиц

Администрация Пскова заказала работы по устройству и техническому перевооружению светофорных объектов. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 2 млн 093 тысячи 660,34 рубля.

Заданием предусмотрены установка светофоров Т.7 (2 колонки, 8 автономных комплексов Т.7.2 150Вт, АКБ 150Ач). Срок выполнения работ: по 25.12.2025.

Точное место выполнения работ не указано. По данным информированных источников, планируется установка пешеходного светофора на Крестовском шоссе. Светофоры Т7 будут установлены на улице Яна Райниса.

Как сообщал в феврале глава Пскова Борис Елкин, в этом году по решению комиссии по безопасности дорожного движения на перекрёстке Крестовского шоссе с Островским переулком будет оборудован регулируемый пешеходный переход через шоссе.

Сейчас это нерегулируемый переход через четыре полосы между въездом и выездом к аэропорту.