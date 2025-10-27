АвтоМир / Дороги

Улицу Розы Люксембург в Великих Луках перекроют для ремонта

Ограничения движения транспортных средств ограничат на улице Розы Люксембург в Великих Луках 28 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Ограничения будут действовать с 28 октября с 16:30 до окончания работ 29 октября на участке от улицы Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова.

«Данная мера введена в связи с проведением ремонтных работ. Просим водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные неудобства. Благодарим за понимание!» - добавили в администрации.