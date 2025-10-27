На улице Киселёва в Пскове создают новый проезд к строящейся школе

На улице Киселёва стартовали работы по возведению проезда, который позволит облегчить нагрузку на подъезд к стадиону и новой школе, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
Градоначальник уточнил, что строительство учреждения близится к завершению, и в настоящее время здание проходит итоговую проверку перед открытием.
После завершения подготовительных работ сформируют песчаное основание, установят бортовые камни, а затем выполнят укладку щебёночного основания и асфальтобетонного покрытия.
Полностью завершить строительство и сдать объект планируется до конца ноября.
Напомним, Псковская область готовится подать заявку в Минобрнауки на включение школы на 520 мест на улице Киселева в Пскове в перечень федеральных инновационных площадок.
В школе на улице Киселёва откроется православная гимназия.