Школа на улице Киселева в Пскове может не открыть свои двери 1 сентября

Новая школа на улице Киселева в Пскове может не открыться в запланированный срок. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.
По его словам, хотя физическая готовность здания полностью завершена, сейчас проводятся пусконаладочные работы системы вентиляции, а также другие корректирующие мероприятия, которые должны быть завершены перед получением лицензии на образовательную деятельность.
Министр подчеркнул, что все системы должны функционировать исправно, чтобы избежать необходимости проводить дополнительные работы во время учебного процесса. Вопрос открытия школы находится на особом контроле у городских властей, и, по словам гостя студии, существенных рисков нет.
В школе на улице Киселёва откроется православная гимназия.