Общество

Школа на улице Киселева в Пскове может не открыть свои двери 1 сентября

Новая школа на улице Киселева в Пскове может не открыться в запланированный срок. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.

По его словам, хотя физическая готовность здания полностью завершена, сейчас проводятся пусконаладочные работы системы вентиляции, а также другие корректирующие мероприятия, которые должны быть завершены перед получением лицензии на образовательную деятельность.

«Стройки — это в принципе проблемы. У нас действительно сейчас целый пул объектов в стадии создания. Мы продолжаем работать с муниципалитетом. Ориентируемся на 1 сентября, но есть вероятность, что школа начнет свою работу чуть позже», — заявил Андрей Ермаков.

Министр подчеркнул, что все системы должны функционировать исправно, чтобы избежать необходимости проводить дополнительные работы во время учебного процесса. Вопрос открытия школы находится на особом контроле у городских властей, и, по словам гостя студии, существенных рисков нет.

Смотрите также Общая готовность новой школы на улице Киселева в Пскове составляет 97%

Напомним, Псковская область готовится подать заявку в Минобрнауки на включение школы на 520 мест на улице Киселева в Пскове в перечень федеральных инновационных площадок.

Смотрите также Школу на улице Киселева в Пскове планируют включить в перечень федеральных инновационных площадок

В школе на улице Киселёва откроется православная гимназия.