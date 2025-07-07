Общество

Школу на улице Киселева в Пскове планируют включить в перечень федеральных инновационных площадок

Псковская область готовится подать заявку в Минобрнауки на включение школы на 520 мест на улице Киселева в Пскове в перечень федеральных инновационных площадок. Такое заявление прозвучало на встрече губернатора Михаила Ведерникова и заместителя министра просвещения Российской Федерации Ольгой Колударовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Глава региона поблагодарил министра Сергея Кравцова, руководство и всю команду Министерства просвещения РФ за конструктивное взаимодействие и поддержку по самым разным направлениям, в том числе и в актуальных кадровых вопросах.

Михаил Ведерников заметил, что у Псковской области с Министерством просвещения Российской Федерации много направлений совместной деятельности и совместных проектов. Крупнейшие из них, подчеркнул губернатор, флагманская школа, которая строится по поручению президента, и школа на 525 мест на улице Киселева с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля.

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Ольга Колударова в свою очередь подчеркнула, что Минпросвещения поддерживает многие проекты и начинания Псковской области. Заместитель министра также отметила положительную динамику региона в реализации мероприятий национального проекта «Молодежь и дети».

Михаил Ведерников и Ольга Колударова обсудили концепцию создания флагманской, передовой общеобразовательной школы в Псковской области. В инновационном образовательном учреждении будут учиться не только ребята из Псковской области, но и других регионов Северо-Запада.

«С министерством образования Псковской области мы плотно отрабатываем по задачам, которые должна решать передовая школа. На текущий момент в качестве приоритетных направлений определили духовно-нравственное воспитание, естественно-научное образование. Наша основная задача — закрепить за передовой школой ведущий университет и кампус мирового уровня, чтобы решать задачи прикладного назначения, воспитывать будущих инженеров, ученых и изобретателей», — заметила Ольга Колударова.

«Все для этого сделаем», — согласился губернатор.

Участники встречи обратили внимание, насколько важно вести подготовку квалифицированных специалистов по стратегическим для региона и страны направлениям начиная со школьной скамьи.

Еще один вопрос рабочей встречи касался возможностей включения школы на 520 мест на улице Киселева в перечень федеральных инновационных площадок. Глава региона подчеркнул, что Псковская область готовится подать соответствующую заявку в Минобрнауки. Новый статус позволит апробировать единые образовательные стандарты и новые подходы к воспитательной работе, в том числе и запуск нового учебного предмета «Духовно-нравственная культура России», который будет введен в российских школах с началом учебного года.

В правительстве напомнили, Псковская область 8—9 июля принимает окружное совещание Министерства просвещения Российской Федерации с целью обсуждения актуальных вопросов системы образования, нововведений и формирования Стратегии развития образования до 2040 года. В рамках пленарного заседания заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратились к участникам совещания — свыше 100 экспертов СЗФО в области образования.

Добавим, в июне текущего года губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что общая готовность новой школы на улице Киселева в Пскове составляет 97%.

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В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия.