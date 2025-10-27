Псковичам рассказали, какие сложности навалились на «СитиИнвестГрупп» в условиях санкций

Какие сложности навалились на ООО «СитиИнвестГрупп» в условиях санкций, рассказал директор компании Павел Талебин в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в программе «Беседка».
Компания отвечает за содержание улично-дорожной сети в таких районах, как Запсковье, Завеличье и микрорайоны Овсище и Любятово,
В условиях санкций «СитиИнвестГрупп» сталкивается с проблемами, связанными с техникой. Павел Талебин пояснил, что компания переходит на российскую технику из-за низкого качества импортных запчастей. Детали теперь производятся в Китае и не справляются с необходимыми задачами. «Вольво» и «Мерседес», которые обеспечивали комфортную работу, стали недоступны. Работникам теперь менее удобно, поскольку новая техника не всегда соответствует прежним стандартам.
Павел Талебин также подчеркнул важность адаптации компании к новым условиям и сотрудничества с белорусскими партнерами для повышения качества уборки дорог в Пскове.