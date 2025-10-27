АвтоМир / Дороги

Псковичам рассказали, какие сложности навалились на «СитиИнвестГрупп» в условиях санкций

Какие сложности навалились на ООО «СитиИнвестГрупп» в условиях санкций, рассказал директор компании Павел Талебин в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в программе «Беседка».

Компания отвечает за содержание улично-дорожной сети в таких районах, как Запсковье, Завеличье и микрорайоны Овсище и Любятово,

В условиях санкций «СитиИнвестГрупп» сталкивается с проблемами, связанными с техникой. Павел Талебин пояснил, что компания переходит на российскую технику из-за низкого качества импортных запчастей. Детали теперь производятся в Китае и не справляются с необходимыми задачами. «Вольво» и «Мерседес», которые обеспечивали комфортную работу, стали недоступны. Работникам теперь менее удобно, поскольку новая техника не всегда соответствует прежним стандартам.

«Тем не менее российские производители начинают внедрять новое оборудование, которое постепенно начинает работать эффективно», — добавил гость студии.

Павел Талебин также подчеркнул важность адаптации компании к новым условиям и сотрудничества с белорусскими партнерами для повышения качества уборки дорог в Пскове.