На трассе «Псков» под Гатчиной ограничивают скорость до 40 км/ч на год

Скорость движения на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском округе Ленобласти ограничат более чем на год.

Фото: скриншот Яндекс Карты

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 октября на участке с 67-го по 69-й километр дороги Р-23 «Псков» ввели ограничение скорости до 40 км/ч. Отрезок находится в районе населенного пункта Новое Колено. Идут работы по строительству транспортной развязки.

Снять ограничение движения планируется к концу 2026 года, пишет 47news.

На участке с 54-го по 80-й километр трассы Р-23 идет реконструкция.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят извинения за временные неудобства и просят соблюдать требования временных дорожных знаков.