АвтоМир / Дороги

Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада

В ночь с 18 на 19 ноября температура воздуха вновь опустилась до нулевых значений, и в городе Великие Луки начался снегопад. Коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

Дороги и тротуары обрабатывают противогололёдными средствами, а снег механически убирают специализированные машины. Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан.

Жителям напоминают о необходимости своевременной замены летних шин на зимние, а также о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах в связи с возможной гололедицей. «Будьте внимательны и осторожны!» - призвали в администрации.