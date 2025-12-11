АвтоМир / Дороги

Движение транспорта приостановлено в районе подземного перехода в Великих Луках

Движение транспорта приостановлено в районе перекрёстка с круговым движением на проспекте Ленина – улице Дьяконова в Великих Луках в связи с аварией на сетях водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фотографии: администрация Великих Лук

«В связи с прорывом на сетях водоснабжения в районе перекрёстка с круговым движением на проспекте Ленина – улице Дьяконова, во избежание аварийных ситуаций в связи с просадкой асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома №48 по проспекту Ленина со стороны улицы Дьяконова, движение автотранспортных средств временно приостановлено до устранения последствий аварии», - рассказали в администрации.

Горожан и гостей южной столицы региона просят учесть данную информацию при построении маршрута движения.

Напомним, на указанном перекрестке располагается подземный пешеходный переход, открытый в 2022 году.