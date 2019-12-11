625 млн рублей выделит Минпромторг на обновление автопарка «Псковпассажиравтотранса»

625 млн рублей выделит Минпромторг из собственных лимитов на обновление автопарка ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.
Глава региона напомнил, что министерство оказало беспрецедентное содействие в разработке Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. «Пока окончательно не решен вопрос с источниками и объемом финансирования, Минпромторг из своих лимитов в 2020 году планирует выделить 625 млн рублей в виде отдельного гранта на начало реализации первоочередных мероприятий. Планируем эти средства в полном объеме направить на обновление подвижного состава «Псковпассажиравтотранс». В первую очередь, будут приобретены автобусы на газомоторном топливе», - сообщил Михаил Ведерников.
Без нового парка, убежден он, не будет новой экономики, и предприятие продолжит генерировать по 200-300 млн рублей убытков ежегодно. «Для нас это неприемлемо, учитывая необходимость развивать транспортную инфраструктуру Псковской области», - подчеркнул губернатор.