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Билеты на поезд Псков – Москва можно приобрести со скидкой до 4 февраля

Билеты на верхние места поезда №10 Псков – Москва можно приобрести со скидкой 50%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РЖД, в рамках акции «Путешествуй зимой с выгодой», проводимой

АО «Федеральная пассажирская компания», до 4 февраля билеты на верхние места в купейных вагонах поездов дальнего следования определенных маршрутов можно приобрести со скидкой 50%.

Акция распространяется на следующие поезда формирования Северо-Западного филиала АО «ФПК»: №12/11 Санкт-Петербург – Петрозаводск (кроме отправления 7 и 14 февраля), №10 Псков – Москва, №21 Мурманск – Санкт-Петербург, №82 Белгород – Санкт-Петербург.

С полным перечнем поездов, на которые распространяется акция, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» на вкладке «Тарифы и акции».