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Расписание движения автобусов изменится в Великих Луках 4 ноября

Изменения в расписание движения автобусов внесут в Великих Луках 4 ноября с 10:00 до 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы №133 на Великополье, рейс 10:20 и №139 на Назимово, рейс 11:00 от районной больницы проследуют через объездной мост, улицу Ботвина, проспект Гагарина и далее по маршруту.

Автобусы №118 «улица Дружбы – Крутовраг», рейс 10.40 и №110 «Автовокзал – Иваново – Сопки», рейс 11.00 проследуют по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус №111 «Великие Луки – Новосокольники», рейс 10:50 от автовокзала проследует по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Отменяются рейсы автобусов:

маршрут №9 «Лаврино – Фотьево» в 10:15, 11:15 из деревни Фотьево и в 10:45, 11:45 от остановки «Лаврино»,

маршруты №3, №15 по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении.

Для автобусов, следующих по маршрутам:

№№1, 1а, 4, 4б, 6, 7, 11, 12, 13 в качестве объезда определены проспект Гагарина, улица Ботвина, объездной мост.

№7 в качестве объезда определены проспект Гагарина, Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы по маршрутам №№2, 5, 9б проследуют от путепровода по улице Энгельса, Октябрьскому проспекту, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.