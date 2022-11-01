Расписание движения автобусов изменится в Великих Луках 4 ноября

Изменения в расписание движения автобусов внесут в Великих Луках 4 ноября с 10:00 до 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Автобусы №133 на Великополье, рейс 10:20 и №139 на Назимово, рейс 11:00 от районной больницы проследуют через объездной мост, улицу Ботвина, проспект Гагарина и далее по маршруту.
Автобусы №118 «улица Дружбы – Крутовраг», рейс 10.40 и №110 «Автовокзал – Иваново – Сопки», рейс 11.00 проследуют по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.
Автобус №111 «Великие Луки – Новосокольники», рейс 10:50 от автовокзала проследует по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.
Отменяются рейсы автобусов:
Для автобусов, следующих по маршрутам:
Автобусы по маршрутам №№2, 5, 9б проследуют от путепровода по улице Энгельса, Октябрьскому проспекту, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.