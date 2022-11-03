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Борис Елкин предложил псковичам придумать названия автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии

Глава Пскова Борис Елкин предложил жителям областного центра придумать названия новым автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Давайте вместе придумаем названия новым автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии. Всего здесь четыре остановочных пункта. Каждый должен иметь оригинальное наименование, которое будет занесено в специальный реестр и включено в маршрут следования автобуса. Свои предложения можете оставлять в комментариях», - отметил он в Telegram-канале.

По многочисленным просьбам жителей с 8 ноября на улицу Кузбасской Дивизии будет заезжать автобус №22, продолжил он. С расписанием можно ознакомиться на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». 7 ноября таблички с графиком движения появятся и на остановках.