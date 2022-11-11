АвтоМир / Общественный транспорт

Более 50 несоответствующих нормам пассажирских транспортных средств выявили в Пскове

Более 50 транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров, с нарушениями обязательных требований выявили в Пскове за десять месяцев 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном отделе Ространснадзора.

«За десять месяцев 2022 года отделом, в том числе совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, в части контроля за осуществлением пассажирских перевозок проведено 153 рейдовых мероприятия, проверено более 400 транспортных средств. По результатам проведенных рейдовых мероприятий выявлено более 50 транспортных средств с нарушениями обязательных требований», - сообщили в ведомстве.

В ходе проведения рейдовых мероприятий случаев нелегальных перевозок на территории Пскова не выявили.

При этом пресечено неисполнение требований транспортного законодательства, в том числе:

перевозки пассажиров при наличии карт маршрутов, в которых указано транспортное средство с характеристиками, отличными от реальных,

перевозки пассажиров без включения транспортных средств в реестр лицензий,

перевозки пассажиров без заключения договора ОСГОП,

перевозки без оформления договора фрахтования транспортного средства.

По всем вышеуказанным фактам приняты соответствующие меры административного воздействия.