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Из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскова на время перекрытия Троицкого моста. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации.

Схема движения общественного транспорта изменится с 10 мая. В связи с реконструкцией Советского (Троицкого) моста закрывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской

Автобусы маршрута №1 «Снятная гора – Вокзал» следуют по маршруту от Снятной горы по улицам Чудской, Леона Поземского, Труда, Текстильной, далее направо, по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, налево и далее по маршруту. В обратном направлении от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Кузнецкой, направо, по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной, Труда, Леона Поземского и далее по маршруту.

Автобус маршрута №5 «Вокзал – Архив» следует от вокзала по маршруту до Рижского проспекта, далее налево до улицы Юбилейной, направо через мост Александра Невского по улицам Чудской, Леона Поземского, Труда, направо до улицы Текстильной и далее по маршруту. В обратном направлении от Архива по улице Труда, улице Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудской, через мост Александра Невского, далее по улице Юбилейной до Рижского проспекта, налево, по Рижскому проспекту до улицы Максима Горького и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №11 «Вокзал – Архив» следуют от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Кузнецкой, направо по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева до остановки «Архив». В обратном направлении по маршруту до остановки «улица Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, направо по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до улицы Карла Маркса, далее направо по улице Карла Маркса до площади Ленина, с дополнительными остановками «улица Гоголя» и «улица Воровского», далее налево по маршруту.

Автобусы маршрута №22 будут следовать от политехнического колледжа по маршруту до площади Ленина, далее направо по Октябрьскому проспекту до улицы Кузнецкой, налево по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной, налево на улицу Труда с остановкой «улица Звездная» (на островке), далее по улице Труда до остановки «улица Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении автобусы будут следовать по улице Труда до улицы Текстильной, направо по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, далее направо до площади Ленина и далее по действующему маршруту.

Автобусы маршрута №30 «Рокоссовского – Юности» следуют от улицы Рокоссовского по маршруту до площади Ленина, далее направо по Октябрьскому проспекту до перекрестка с улицей Кузнецкой, налево по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной до улицы Труда, далее направо по маршруту. В обратном направлении от улицы Юности по маршруту до улицы Текстильной, далее налево по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, далее направо по Октябрьскому проспекту до площади Ленина и далее по маршруту.

Маршрут №118 «Рокоссовского - Писковичи - Муровицы» обслуживается автобусами двух направлений.

Один автобус следует из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее направо через мост Александра Невского на улицу Коммунальную, далее по маршруту до остановки «улица Рокоссовского». В обратном направлении автобус следует от улицы Рокоссовского по улице Коммунальной до улицы Юбилейной, налево через мост Александра Невского до улицы Ижорского Батальона, налево и далее по маршруту.

Второй автобус следует из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее налево по улицам Чудской, Леона Поземского, с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «улица Олега Кошевого» по улице Леона Поземского и далее по маршруту.

Маршрут №124 «Ваулино-Неелово» обслуживается двумя автобусами двух направлений.

Один автобус из деревни Ваулино следует по улице Леона Поземского, с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «улица Олега Кошевого» по улице Леона Поземского и далее по маршруту до деревни Ваулино.

Второй автобус из деревни Ваулино следует по маршруту до улицы Леона Поземского, далее направо по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, далее налево через мост Александра Невского по улице Юбилейной до Рижского проспекта, далее направо по маршруту. В обратном направлении из деревни Неелово автобус следует по маршруту до улицы Юбилейной, далее налево через мост Александра Невского по улице Чудской до улицы Леона Поземского, направо до улицы Алмазной, налево и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №213 «Псков-Гверздонь через Верхолино», №214 «Псков-Гверздонь через Середку», №318 «Псков-Середка» из автовокзала следуют по улице Гагарина с выездом на Октябрьский проспект (маршрут № 109 с остановкой «Летний сад»), через Октябрьскую площадь, до площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее через Ольгинский мост по Рижскому проспекту, направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского по улице Чудской, направо по улице Ижорского Батальона с выездом на улицу Леона Поземского к остановке «Северная» и далее по маршрутам. В обратном направлении движение осуществляется по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, далее направо по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», через мост Александра Невского, поворот налево на улицу Коммунальную с остановкой «Детская областная больница», по улице Коммунальной до перекрестка с улицей Максима Горького, далее по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект, налево через Ольгинский мост до площади Ленина, далее направо с остановкой «Площадь Ленина» (Детский мир), по Октябрьскому проспекту с остановками «Детский парк», «Летний сад» и далее до автовокзала.

Автобусы по маршрутам №114 «Псков-Большая Дуга (Погорелка)», №121 «Псков-Подборовье-2 (Замошье-Торошино)» следуют от улицы Рокоссовского (остановка пригородных автобусов) до площади Ленина по маршруту без изменения схемы движения с разворотом на площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, далее направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского, по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», далее направо с выездом на улицу Леона Поземского до перекрестка с улицей Алмазной, налево с выездом на улицу Шоссейную и далее по маршрутам.

В обратном направлении движение осуществляется от конечных остановок по действующим схемам движения до улицы Шоссейной, далее направо до перекрестка с улицей Алмазной, направо с выездом на улицу Леона Поземского, по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, налево по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», через мост Александра Невского по улице Юбилейной до перекрестка с улицей Коммунальной, далее налево по улице Коммунальной с остановкой «Детская областная больница» до перекрестка с улицей Максима Горького, направо по улице Максима Горького, налево с выездом на Рижский проспект, через Ольгинский мост до площади Ленина, разворот на площади Ленина, остановка «Октябрь», далее по маршруту до улицы Рокоссовского (без изменения схемы движения).

Автобусы по маршрутам №127 «Псков-Елизарово», №142 «Псков-Большая Толба» следуют от улицы Рокоссовского (остановка пригородных автобусов) до площади Ленина по маршруту без изменения схемы движения с разворотом на площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост, направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, далее направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского по улице Чудской, далее направо по улице Ижорского Батальона с выездом на улицу Леона Поземского с остановкой «Северная» и далее по маршрутам.

В обратном направлении движение осуществляется от конечных остановок по действующим схемам движения по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, направо по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», через мост Александра Невского, по улице Юбилейной до перекрестка с улицей Коммунальной, далее налево по улице Коммунальной с остановкой «Детская областная больница» до перекрестка с улицей Максима Горького, направо по улице Максима Горького, налево с выездом на Рижский проспект, через Ольгинский мост до площади Ленина, разворот на площади Ленина, остановка «Октябрь», далее по маршруту до улицы Рокоссовского (без изменения схемы движения).

Автобус по маршруту №109 «Псков-Середка (Знаменка)», первым рейсом следует от площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост, направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, далее направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского по улице Чудской, далее направо по улице Ижорского Батальона с выездом на улицу Леона Поземского с остановкой «Северная» и далее по маршруту.

Рейсами с автовокзала автобус следует направо по улице Вокзальной мимо остановки «Виадук» до улицы Льва Толстого, далее по улице Речной, улице Декабриста Пущина, через Инженерный мост, по улице Инженерной с остановкой «3-я поликлиника», далее по улице Алтаева, улице Новоселов, улице Звездной налево по улице Труда с остановкой «Сквер Пограничников» до остановки «улица Волкова», далее по улице Леона Поземского со всеми остановками по маршруту. В обратном направлении без изменения до улицы Леона Поземского, далее с поворотом налево по улице Труда, направо на улицу Текстильную с остановкой «улица Текстильная», далее по улице Алтаева, направо по улице Инженерной с остановкой «3-я поликлиника» через Инженерный мост, улицу Декабриста Пущина, до улицы Льва Толстого, направо, мимо остановки «Виадук» на улицу Вокзальную и далее до автовокзала.

Автобусы маршрутов №№138, 166 отправлением от улицы Рокоссовского следуют через мост Александра Невского, далее по улице Чудской с поворотом на улицу Ижорского Батальона до улицы Леона Поземского и далее по маршруту. Дополнительная остановка «улица Коммунальная» (маршрута №22). Упраздняются остановки «улица Юбилейная», «улица Петровская», «площадь Ленина», «улица Александра Невского».

В обратном направлении автобусы, следующие до улицы Рокоссовского, с улицы Леона Поземского поворачивают на улицу Чудскую, через мост Александра Невского по улице Юбилейной на улицу Коммунальную и далее по маршруту. Дополнительные остановки «улица Чудская», «улица Ижорского Батальона», «улица Алмазная».

Автобусы маршрутов №№136, 137 отправлением от улицы Текстильной следуют по улице Звёздной, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект до площади Ленина и далее по маршруту, в прямом и обратном направлении. Упраздняется остановка «12 школа». Дополнительные остановки «улица Инженерная», «Летний сад».

Автобус маршрута №174 следует через мост Александра Невского, далее по улице Чудской, улице Леона Поземского с поворотом на улицу Алмазную и далее по маршруту. Дополнительная остановка «улица Коммунальная» (маршрута №22). Упраздняются остановки «улица Юбилейная», «улица Петровская», «площадь Ленина», «улица Александра Невского».

Автобусы дачных маршрутов №№119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 отправлением от улицы Текстильной следуют по улице Новоселов, улице Звёздной, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной, улице Индустриальной, улице Кузнецкой до Октябрьского проспекта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Упраздняются остановки «12 школа» и «Детский парк». Дополнительные остановки «улица Инженерная», «Летний сад».

Напомним, движение по Троицкому мосту в Пскове перекроют на десять дней, с 10 до 19 мая.