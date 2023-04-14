←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 14.04.2023 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху 20.04.2023 16:090 Из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов 20.04.2023 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая 19.04.2023 20:400 Порядок действий с детьми-безбилетниками уточнят в России 18.04.2023 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе» 14.04.2023 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов

20.04.2023 16:09|ПсковКомментариев: 0

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскова на время перекрытия Троицкого моста. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации. 

Схема движения общественного транспорта изменится с 10 мая. В связи с реконструкцией Советского (Троицкого) моста закрывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской

Автобусы маршрута №1 «Снятная гора – Вокзал» следуют по маршруту от Снятной горы по улицам Чудской, Леона Поземского, Труда, Текстильной, далее направо, по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, налево и далее по маршруту. В обратном направлении от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Кузнецкой, направо, по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной, Труда, Леона Поземского и далее по маршруту.

Автобус маршрута №5 «Вокзал – Архив» следует от вокзала по маршруту до Рижского проспекта, далее налево до улицы Юбилейной, направо через мост Александра Невского по улицам Чудской, Леона Поземского, Труда, направо до улицы Текстильной и далее по маршруту. В обратном направлении от Архива по улице Труда, улице Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудской, через мост Александра Невского, далее по улице Юбилейной до Рижского проспекта, налево, по Рижскому проспекту до улицы Максима Горького и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №11 «Вокзал – Архив» следуют от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Кузнецкой, направо по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева до остановки «Архив». В обратном направлении по маршруту до остановки «улица Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, направо по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до улицы Карла Маркса, далее направо по улице Карла Маркса до площади Ленина, с дополнительными остановками «улица Гоголя» и «улица Воровского», далее налево по маршруту.

Автобусы маршрута №22 будут следовать от политехнического колледжа по маршруту до площади Ленина, далее направо по Октябрьскому проспекту до улицы Кузнецкой, налево по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной, налево на улицу Труда с остановкой «улица Звездная» (на островке), далее по улице Труда до остановки «улица Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении автобусы будут следовать по улице Труда до улицы Текстильной, направо по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, далее направо до площади Ленина и далее по действующему маршруту.

Автобусы маршрута №30 «Рокоссовского – Юности» следуют от улицы Рокоссовского по маршруту до площади Ленина, далее направо по Октябрьскому проспекту до перекрестка с улицей Кузнецкой, налево по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной до улицы Труда, далее направо по маршруту. В обратном направлении от улицы Юности по маршруту до улицы Текстильной, далее налево по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, далее направо по Октябрьскому проспекту до площади Ленина и далее по маршруту.

Маршрут №118 «Рокоссовского - Писковичи - Муровицы» обслуживается автобусами двух направлений.

Один автобус следует из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее направо через мост Александра Невского на улицу Коммунальную, далее по маршруту до остановки «улица Рокоссовского». В обратном направлении автобус следует от улицы Рокоссовского по улице Коммунальной до улицы Юбилейной, налево через мост Александра Невского до улицы Ижорского Батальона, налево и далее по маршруту.

Второй автобус следует из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее налево по улицам Чудской, Леона Поземского, с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «улица Олега Кошевого» по улице Леона Поземского и далее по маршруту.

Маршрут №124 «Ваулино-Неелово» обслуживается двумя автобусами двух направлений.

Один автобус из деревни Ваулино следует по улице Леона Поземского, с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «улица Олега Кошевого» по улице Леона Поземского и далее по маршруту до деревни Ваулино.

Второй автобус из деревни Ваулино следует по маршруту до улицы Леона Поземского, далее направо по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, далее налево через мост Александра Невского по улице Юбилейной до Рижского проспекта, далее направо по маршруту. В обратном направлении из деревни Неелово автобус следует по маршруту до улицы Юбилейной, далее налево через мост Александра Невского по улице Чудской до улицы Леона Поземского, направо до улицы Алмазной, налево и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №213 «Псков-Гверздонь через Верхолино», №214 «Псков-Гверздонь через Середку», №318 «Псков-Середка» из автовокзала следуют по улице Гагарина с выездом на Октябрьский проспект (маршрут № 109 с остановкой «Летний сад»), через Октябрьскую площадь, до площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее через Ольгинский мост по Рижскому проспекту, направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского по улице Чудской, направо по улице Ижорского Батальона с выездом на улицу Леона Поземского к остановке «Северная» и далее по маршрутам. В обратном направлении движение осуществляется по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, далее направо по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», через мост Александра Невского, поворот налево на улицу Коммунальную с остановкой «Детская областная больница», по улице Коммунальной до перекрестка с улицей Максима Горького, далее по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект, налево через Ольгинский мост до площади Ленина, далее направо с остановкой «Площадь Ленина» (Детский мир), по Октябрьскому проспекту с остановками «Детский парк», «Летний сад» и далее до автовокзала.

Автобусы по маршрутам №114 «Псков-Большая Дуга (Погорелка)», №121 «Псков-Подборовье-2 (Замошье-Торошино)» следуют от улицы Рокоссовского (остановка пригородных автобусов) до площади Ленина по маршруту без изменения схемы движения с разворотом на площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, далее направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского, по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», далее направо с выездом на улицу Леона Поземского до перекрестка с улицей Алмазной, налево с выездом на улицу Шоссейную и далее по маршрутам.

В обратном направлении движение осуществляется от конечных остановок по действующим схемам движения до улицы Шоссейной, далее направо до перекрестка с улицей Алмазной, направо с выездом на улицу Леона Поземского, по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, налево по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», через мост Александра Невского по улице Юбилейной до перекрестка с улицей Коммунальной, далее налево по улице Коммунальной с остановкой «Детская областная больница» до перекрестка с улицей Максима Горького, направо по улице Максима Горького, налево с выездом на Рижский проспект, через Ольгинский мост до площади Ленина, разворот на площади Ленина, остановка «Октябрь», далее по маршруту до улицы Рокоссовского (без изменения схемы движения).

Автобусы по маршрутам №127 «Псков-Елизарово», №142 «Псков-Большая Толба» следуют от улицы Рокоссовского (остановка пригородных автобусов) до площади Ленина по маршруту без изменения схемы движения с разворотом на площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост, направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, далее направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского по улице Чудской, далее направо по улице Ижорского Батальона с выездом на улицу Леона Поземского с остановкой «Северная» и далее по маршрутам.

В обратном направлении движение осуществляется от конечных остановок по действующим схемам движения по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, направо по улице Чудской с остановкой «улица Чудская», через мост Александра Невского, по улице Юбилейной до перекрестка с улицей Коммунальной, далее налево по улице Коммунальной с остановкой «Детская областная больница» до перекрестка с улицей Максима Горького, направо по улице Максима Горького, налево с выездом на Рижский проспект, через Ольгинский мост до площади Ленина, разворот на площади Ленина, остановка «Октябрь», далее по маршруту до улицы Рокоссовского (без изменения схемы движения).

Автобус по маршруту №109 «Псков-Середка (Знаменка)», первым рейсом следует от площади Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост, направо по улице Максима Горького, налево по улице Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с улицей Юбилейной, далее направо по улице Юбилейной с остановкой «улица Коммунальная», через мост Александра Невского по улице Чудской, далее направо по улице Ижорского Батальона с выездом на улицу Леона Поземского с остановкой «Северная» и далее по маршруту.

Рейсами с автовокзала автобус следует направо по улице Вокзальной мимо остановки «Виадук» до улицы Льва Толстого, далее по улице Речной, улице Декабриста Пущина, через Инженерный мост, по улице Инженерной с остановкой «3-я поликлиника», далее по улице Алтаева, улице Новоселов, улице Звездной налево по улице Труда с остановкой «Сквер Пограничников» до остановки «улица Волкова», далее по улице Леона Поземского со всеми остановками по маршруту. В обратном направлении без изменения до улицы Леона Поземского, далее с поворотом налево по улице Труда, направо на улицу Текстильную с остановкой «улица Текстильная», далее по улице Алтаева, направо по улице Инженерной с остановкой «3-я поликлиника» через Инженерный мост, улицу Декабриста Пущина, до улицы Льва Толстого, направо, мимо остановки «Виадук» на улицу Вокзальную и далее до автовокзала.

Автобусы маршрутов №№138, 166 отправлением от улицы Рокоссовского следуют через мост Александра Невского, далее по улице Чудской с поворотом на улицу Ижорского Батальона до улицы Леона Поземского и далее по маршруту. Дополнительная остановка «улица Коммунальная» (маршрута №22). Упраздняются остановки «улица Юбилейная», «улица Петровская», «площадь Ленина», «улица Александра Невского».

В обратном направлении автобусы, следующие до улицы Рокоссовского, с улицы Леона Поземского поворачивают на улицу Чудскую, через мост Александра Невского по улице Юбилейной на улицу Коммунальную и далее по маршруту. Дополнительные остановки «улица Чудская», «улица Ижорского Батальона», «улица Алмазная».

Автобусы маршрутов №№136, 137 отправлением от улицы Текстильной следуют по улице Звёздной, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект до площади Ленина и далее по маршруту, в прямом и обратном направлении. Упраздняется остановка «12 школа». Дополнительные остановки «улица Инженерная», «Летний сад».

Автобус маршрута №174 следует через мост Александра Невского, далее по улице Чудской, улице Леона Поземского с поворотом на улицу Алмазную и далее по маршруту. Дополнительная остановка «улица Коммунальная» (маршрута №22). Упраздняются остановки «улица Юбилейная», «улица Петровская», «площадь Ленина», «улица Александра Невского».

Автобусы дачных маршрутов №№119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 отправлением от улицы Текстильной следуют по улице Новоселов, улице Звёздной, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной, улице Индустриальной, улице Кузнецкой до Октябрьского проспекта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Упраздняются остановки «12 школа» и «Детский парк». Дополнительные остановки «улица Инженерная», «Летний сад».

Напомним, движение по Троицкому мосту в Пскове перекроют на десять дней, с 10 до 19 мая. 

Теги: #автобусы #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 6689 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.04.2023, 16:090 Из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов 20.04.2023, 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней 20.04.2023, 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая 20.04.2023, 11:380 Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая
20.04.2023, 09:150 Участок улицы Юбилейной в Пскове отремонтируют в два этапа 20.04.2023, 08:510 Гонщик отсудил у коллеги миллионы за смертельное ДТП на тренировке под Псковом 20.04.2023, 08:100 Юноша на электросамокате столкнулся с автомобилем на площади Победы в Пскове 19.04.2023, 20:400 Порядок действий с детьми-безбилетниками уточнят в России
19.04.2023, 19:000 Великолучанин остался без автомобиля из-за долга по кредиту 19.04.2023, 14:350 Участок Крестовского шоссе отремонтируют в Пскове до 2025 года 19.04.2023, 12:552 Октябрьский проспект частично отремонтируют в Пскове 19.04.2023, 06:582 Частным электросамокатам предложили присваивать номера
18.04.2023, 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе» 18.04.2023, 17:400 Дороги перекроют в районах Псковской области для подготовки к Кубку России по ралли 18.04.2023, 17:000 Из-за марафона в Пскове 23 апреля перекроют часть улиц и изменят маршруты автобусов 18.04.2023, 13:470 ПЛН-ТВ: Укладка литого асфальтобетона на Ольгинском мосту в Пскове
18.04.2023, 13:390 Lada и Mitsubishi столкнулись на ближнем Завеличье 18.04.2023, 13:230 В этом году пылевые бури в Пскове отмечаются в единичных случаях – Александр Грацкий 18.04.2023, 10:580 Движение по отремонтированной части Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели 18.04.2023, 07:532 Почему нельзя делать клумбы из старых шин, объяснил автоэксперт
18.04.2023, 06:580 Агрегаторы такси предлагают штрафовать за сотрудничество с водителями-нелегалами 17.04.2023, 14:301 «ГорДозор»: Самокаты в городе. ВИДЕО 17.04.2023, 14:274 Джип влетел в опору светофора на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про самокаты в городе
17.04.2023, 12:250 Свыше полутора тысяч нарушений выявили на псковских дорогах за неделю 17.04.2023, 11:503 Момент наезда грузовика на юного велосипедиста в Пскове сняла камера видеонаблюдения 17.04.2023, 11:230 Юный велосипедист получил травмы после наезда грузовика в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 10:570 Четырех пешеходов сбил УАЗ в Псковском районе, водитель скрылся
17.04.2023, 10:280 Мужчина без водительских прав врезался в дерево в Стругокрасненском районе 16.04.2023, 20:400 Движение ограничат на двух участках трассы Петербург – Псков в Ленинградской области 15.04.2023, 17:393 Автомобиль опрокинулся в Псковском районе, водитель погиб 15.04.2023, 15:280 Пьяного водителя автомобиля остановили в Себеже
14.04.2023, 21:000 Ни одного ДТП не произошло на железнодорожных переездах в Псковской области с начала года 14.04.2023, 18:451 На федеральной трассе А-122 в Псковской области запретят движение грузовиков 14.04.2023, 17:440 Порхович в очередной раз попался полицейским нетрезвым за рулем 14.04.2023, 17:350 Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области с 14 по 16 апреля
14.04.2023, 17:092 Знаки «Остановка запрещена» установят вдоль дороги на псковское кладбище Орлецы в Пасху 14.04.2023, 16:441 Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор» 14.04.2023, 16:090 Два легковых автомобиля столкнулись у сквера Народовластия в Пскове. ФОТО 14.04.2023, 14:492 На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение
14.04.2023, 13:101 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове 14.04.2023, 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху 13.04.2023, 21:400 В России появится цифровая карта аварийности на дорогах 13.04.2023, 20:267 Интерактив: Парковка уровня «бог» на улице Яна Фабрициуса в Пскове
13.04.2023, 17:500 Насмерть сбившего школьницу порховича лишат свободы на 6 лет 13.04.2023, 17:185 «Псковавтодор» собирается приобрести новый асфальтобетонный завод 13.04.2023, 17:090 Движение перекроют на трассе Петербург – Псков в Ленинградской области 13.04.2023, 17:040 Новый маршрут свяжет площадь Ленина и псковское Овсище
13.04.2023, 16:550 Пожилая женщина пострадала в результате наезда автомобиля на дом в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 12:390 Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП 13.04.2023, 12:215 Значительных проблем с асфальтом во дворах на дальнем Запсковье нет — Дмитрий Барабанов 13.04.2023, 11:180 Автобусные остановки моют дорожники в Пскове. ФОТО
13.04.2023, 11:160 Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей 13.04.2023, 09:470 Мусоровоз горел в Бежаницком районе 13.04.2023, 09:271 Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной 13.04.2023, 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля
12.04.2023, 20:350 Дорожная авария случилась на Завеличье. ФОТО 12.04.2023, 14:332 Получили газ, но лишились дороги: жители Лисьих Горок пожаловались Алексею Севастьянову 12.04.2023, 10:012 Граждане Молдовы и Белоруссии пострадали в ДТП в Опочецком районе 12.04.2023, 07:360 Участок дороги начали ремонтировать в поселке Кунья
11.04.2023, 16:110 Работы по ямочному ремонту начались в Себежском районе 11.04.2023, 11:590 Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Опочецком районе 11.04.2023, 09:300 Ребенок на велосипеде врезался в Renault и попал в больницу в Невеле 11.04.2023, 07:190 Таксисты просят ввести мораторий на медосмотры
10.04.2023, 21:232 Контракт на ремонт самых разбитых дорог хотят заключить в Пскове 10.04.2023, 19:450 Часть дороги перекроют в Великих Луках из-за провала асфальта над подземным переходом 10.04.2023, 17:280 Пьяных водителей скутера и мопеда остановили в Псковской области 10.04.2023, 15:110 «ГорДозор»: Псков после зимы. ВИДЕО
10.04.2023, 14:050 Автобусы на садоводческие товарищества в Пскове переходят на весеннее расписание 10.04.2023, 13:270 «Деловой понедельник»: Актуальные вызовы и тенденции развития автобизнеса в Псковской области. ВИДЕО 10.04.2023, 12:590 Более 30 пьяных водителей остановили в Псковской области за неделю 10.04.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псков после зимы
10.04.2023, 12:130 Два псковича избили таксиста и угнали его машину 10.04.2023, 12:050 Подземные переходы в Великих Луках не будут закрывать из-за провала асфальта 10.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» о развитии автобизнеса в Псковской области 10.04.2023, 11:240 Опубликованы фотографии с места ДТП с двумя пострадавшими в Островском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.