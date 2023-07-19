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Автобусный маршрут №3 продлили в Пскове

Три новые автобусные остановки появятся на улице Новаторов в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Изображение: Борис Елкин / Telegram

«Производственные предприятия города, находящиеся на улицах Новаторов и Красногородской набережной, коллективно обратились с просьбой продлить маршрут автобуса №3. Сейчас он финиширует на улице Новаторов возле завода ТЭСО», – рассказал глава города.

Как уточнил глава города, в организациях работает свыше 500 человек, планируют привлечь еще более 200 сотрудников. Так как ближайшая остановка находится в километре от производств, у работников предприятий возникают сложности с приездом на рабочие места.

«Для решения проблемы логистической доступности общественного транспорта совместно с комитетом по транспорту Псковской области приняли решение о продлении маршрута №3. В течение двух недель проработаем вопросы установки дорожных знаков и организации 3 дополнительных автобусных остановок на улице Новаторов», – добавил Борис Елкин.