В марте пассажиры автобусов в Псковской области сэкономили почти 1 млн рублей

Каждая поездка в псковских автобусах обходится на 7 рублей дешевле до 30 июня 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе платежной системы «Мир», в марте пассажиры общественного транспорта Псковской области благодаря скидке на проезд уже сэкономили почти 1 миллион рублей.
Чтобы проехать по сниженной стоимости, нужно расплатиться за проезд любой загруженной в смартфон на базе Android банковской картой «Мир». Это можно сделать через мобильный платежный сервис Mir Pay. Важно: телефон должен поддерживать функцию NFC, для оплаты его необходимо приложить к терминалу в транспорте.
В акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе цифровые – выпущенные онлайн. Главное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном. По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.
Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!».
Напомним, в Псковской области курсирует почти 350 автобусов, оснащенных устройствами для безналичной оплаты проезда.
Erid: 2SDnjeuHZxm Реклама. АО «НСПК».