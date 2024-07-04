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32 новых автобуса закупят для Пскова до конца года

Ещё 32 городских автобуса особо большого класса закупят для Пскова до конца года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

На эти цели по распоряжению председателя правительства России из федерального бюджета выделено 756 млн рублей.

Поставка будет осуществляться в четыре этапа. Первая партия – 3 автобуса МАЗ – уже прибыла в Псковскую область.

Следующая партия будет доставлена в регион до конца сентября, третья – до конца октября, последняя – до конца ноября.

«Благодарю правительство России, лично Михаила Мишустина и нашего куратора Дениса Мантурова за такое внимание к Псковской области!» - сказал губернатор.