32 новых автобуса закупят для Пскова до конца года

Ещё 32 городских автобуса особо большого класса закупят для Пскова до конца года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова
На эти цели по распоряжению председателя правительства России из федерального бюджета выделено 756 млн рублей.
Поставка будет осуществляться в четыре этапа. Первая партия – 3 автобуса МАЗ – уже прибыла в Псковскую область.
Следующая партия будет доставлена в регион до конца сентября, третья – до конца октября, последняя – до конца ноября.
«Благодарю правительство России, лично Михаила Мишустина и нашего куратора Дениса Мантурова за такое внимание к Псковской области!» - сказал губернатор.