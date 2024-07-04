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Сделать автобусную остановку в районе Пристани предложили в Пскове

Сделать автобусную остановку в районе Пристани предложили на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На данный момент автобус №8а высаживает пассажиров на обочину. На комиссии предложили оборудовать остановку для высадки пассажиров.

Отмечается, что в том районе находится детский сад, поэтому направление достаточно востребовано у населения.

Конечное решение не принято, так как территория относится к Псковскому району. Необходимо согласование решение с властями муниципалитета.