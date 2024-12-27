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«Псковпассажиравтотранс» закупит запчасти для ПАЗов на 5 млн рублей

На закупку запчастей для микроавтобусов ПАЗ Государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» готово выделить 4 756 067 рублей, следует из документов, опубликованных в единой информационной системе в сфере госзакупок.

Планируется закупить такие детали как блок управления стеклоочистителем, вилка сцепления, втулка амортизатора, датчики температуры, диски сцепления, карбюраторы и большой перечень других запчастей.

Заявки можно будет подать до 28 января. Поставщика объявят 30 января.