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Маршрут автобуса №19 в Пскове 31 мая продлят до полигона «Завеличье»

Схема движения общественного транспорта 31 мая, в день проведения чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области, будет изменена. Как рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, это сделано для удобства зрителей.

Изображения: Михаил Ведерников / Telegram

Автобус №19 проследует от площади Ленина до полигона «Завеличье» по расписанию:

8:39, 10:04, 10:48, 11:32, 12:31, 13:15, 13:59, 14:53, 15:37, 16:41, 17:32.

От памятника технике «Боевая машина десанта (БМД-1)» в обратном направлении можно будет вернуться:

в 9:00, 10:26, 11:10, 11:50, 12:53, 13:37, 14:17, 15:15, 16:00, 17:10, 18:00, 18:50.

Маршрут будет обслуживаться автобусом большого класса.

«Для зрителей чемпионата, которые приедут на мероприятие на личном автотранспорте, у въезда на полигон будут предусмотрены парковочные места. До встречи на соревнованиях!» - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, масштабные международные состязания пройдут 28031 мая и соберут порядка 800 участников – представителей силовых структур, спортсменов, школьников Псковской области, регионов СЗФО и Республики Беларусь. В заключительный день, 31 мая, на полигоне «Завеличье» для горожан и гостей Пскова будет организована культурная программа и работа интерактивных площадок.