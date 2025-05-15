Маршрут автобуса №19 в Пскове 31 мая продлят до полигона «Завеличье»

Схема движения общественного транспорта 31 мая, в день проведения чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области, будет изменена. Как рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, это сделано для удобства зрителей.
Изображения: Михаил Ведерников / Telegram
Автобус №19 проследует от площади Ленина до полигона «Завеличье» по расписанию:
От памятника технике «Боевая машина десанта (БМД-1)» в обратном направлении можно будет вернуться:
Маршрут будет обслуживаться автобусом большого класса.
«Для зрителей чемпионата, которые приедут на мероприятие на личном автотранспорте, у въезда на полигон будут предусмотрены парковочные места. До встречи на соревнованиях!» - заключил Михаил Ведерников.
Напомним, масштабные международные состязания пройдут 28031 мая и соберут порядка 800 участников – представителей силовых структур, спортсменов, школьников Псковской области, регионов СЗФО и Республики Беларусь. В заключительный день, 31 мая, на полигоне «Завеличье» для горожан и гостей Пскова будет организована культурная программа и работа интерактивных площадок.