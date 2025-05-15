АвтоМир / Общественный транспорт

Опубликовано расписание автобусов на ноябрьские праздники в Псковской области

АО «Псковпассажиравтотранс» опубликовало режим работы общественного транспорта на ноябрьские праздники в Псковской области.

Городские перевозки

С 27 октября по 1 ноября и с 5 ноября движение автобусов будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.

25, 26 октября и с 2 по 4 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям выходного дня.

Садоводческие товарищества

2 и 4 ноября движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию выходного дня.

1 и 3 ноября движение на садоводческие товарищества не осуществляется.

Пригородные маршруты

Псковский район:

25 октября и 2, 3 ноября движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни).

28 октября закрыто движение по маршруту №219а «Псков-Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово».

31 октября движение автобусов организовано по расписаниям пятницы (каникулярные дни).

Движение автобусов по маршрутам №318 «Псков-Середка»,№318А «Середка-Балсово»,№180 «Псков-Цапелька»,№181 «Цапелька-Павы» будет осуществляться 1 ноября (31 октября закрыто).

По маршрутам №213 «Псков-Верхолино-Гверздонь» и №214 «Псков-Середка-Гверздонь» движение автобусов будет осуществляться по четвергу.

1 октября движение автобусов будет организовано по расписаниям пятницы (каникулярные дни) за исключением рейсов маршрутов №126 «Рокоссовского-Старый Изборск» и 106 «Старый Изборск-Лавры», которые переносятся на 31 октября.

2 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни).

3 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни) за исключением маршрутов, движение по которым закрыто: №105 «Псков-Назимово», №213 «Псков-Верхолино-Гверздонь», №214 «Псков-Середка-Гверздонь».

Автобусы маршрутов №126 «Рокоссовского-Старый Изборск» и 106 «Старый Изборск-Лавры» следуют по расписанию понедельника.

4 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям воскресного дня.

25, 26 октября и с 2 по 4 ноября будут организованы заезды в сады пригородными автобусами по маршрутам №101 «Псков-Крипецкое» (заезд в сады Ветеран), №108 «Псков-Красино» (заезд в сады Черские) по расписаниям выходных дней.

Палкинский район:

31 октября и 1 ноября движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы (каникулярные дни),

2 и 3 ноября движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботы;

4 ноября движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресенья.

с 25 октября по 4 ноября включительно по маршруту №317А «Дуловка - Палкино» действуют расписания каникулярных дней.

Рейс по маршруту №317А, отправлением от Палкино в 18,25 будет осуществляться 1, 4 ноября.

На маршрутах №145 «Палкино-Качаново», №145а «Палкино-Родовое-Качаново» с 25 октября по 4 ноября иключительно действуют расписания каникулярных дней. 31 октября и 3 ноября движение по маршрутам закрыто, 4 ноября - по расписанию воскресенья.

Маршрут автобуса №124 «Палкино-Гоглово» с 25 октября по 4 ноября включительно закрыт.

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино–Псков ч/з Бобъяково» организовано: с 25 октября по 30 октября без изменений; 1 ноября по расписанию пятницы; 3 ноября по расписанию субботы; 4 ноября по расписанию воскресенья; 31 октября, 2 ноября - движение закрыто.

По маршруту №107 «Псков-Палкино» движение автобусов будет осуществляться без изменений.

Рейс автобуса по маршруту №107 «Псков-Палкино» (экспресс), отправлением из Палкино в 18:40 будет выполнен 1 ноября.

Междугородние перевозки:

С 30 октября по 4 ноября движение автобусов на междугородных маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели.

Движение автобусов по м-ту №529 «Псков-Себеж» (9.50) будет организовано 1 и 4 ноября. Рейсов 31 октября и 2 ноября нет.

Движение автобуса на международном маршруте №414 «Псков-Витебск» будет осуществляться по действующему графику, без изменения.

Перевозки по маршрутам №511 «Псков-Хредино» до деревни Павы, №516 «Псков-Самолва» осуществляются 1 ноября - по расписанию пятницы, 4 ноября - по расписанию воскресенья. Рейсов 31 октября и 2 ноября нет.

Перевозки по маршруту №515 «Псков-Подсевы-Верхний Мост-Деменино» осуществляются 2 ноября по расписанию субботы, 4 ноября по расписанию воскресенья. Рейсов 1 ноября нет.

27 октября — 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.