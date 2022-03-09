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ГИБДД опубликовала график приема псковичей в центре автофиксации нарушений

В Госавтоинспекции напомнили псковичам о графике приема граждан в центре автоматической фиксации административных правонарушений в ОДД ГИБДД УМВД России по региону.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в подразделении установлен следующий график приема граждан:

вторник - с 10.00 до 12.00,

четверг - с 14.00 до 16.00.

Отмечается, что большинство возникающих вопросов можно решить в электронном виде путем подачи обращения через официальный сайт Госавтоинспекции.

В случае несогласия с вынесенными постановлениями за нарушения правил в области дорожного движения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с функцией фото- и видеозаписи, с 1 сентября прошлого года появилась возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, по вопросам административной практики можно позвонить по номерам телефонов: 59-28-31, 59-28-46.