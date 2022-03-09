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Более двух тысяч нарушений пресекла полиция на псковских дорогах за неделю

2054 правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекла полиция в псковском регионе за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной ГИБДД УМВД.

С 7 по 13 марта сотрудники Госавтоинспекции задержали 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в нетрезвом виде – 8 водителей. За данный период на территории области зарегистрировали 9 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 3 человека, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий», – обратились к псковичам полицейские.