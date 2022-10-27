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АвтоМир / Официально

Первый снег ждут в Псковской области в ближайшие дни

14.11.2022 11:31|ПсковКомментариев: 0

Дождь и мокрый снег возможны в Псковской области в ближайшие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«В ближайшие дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Главная опасность при этом - смена температуры с оттепели на заморозки и обратно, что создает благоприятные условия для возникновения гололедицы», - ответили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что с наступлением осенне-зимнего сезона темнеть начинает раньше, видимость на дорогах заметно ухудшается, а тёмное время суток требует от каждого участника дорожного движения - и пешехода, и водителя - повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок, подчеркнули в ГИБДД. 

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России большую часть рабочей недели существенные осадки маловероятны. И лишь во вторник-среду погода ненадолго испортится: будет сыпать снег, местами на юго-западе мокрый снег. 

Теги: #регион60 #ГИБДД #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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