Общество

На Северо-Западе России выпадет снег на этой неделе – синоптики

На Северо-Западе России большую часть рабочей недели существенные осадки маловероятны. И лишь во вторник-среду погода ненадолго испортится, будет сыпать снег, местами на юго-западе мокрый снег. Днем от −1 до −6 градусов, на юго-западе – от −3 до +2, сообщает центр «Фобос».

В Санкт-Петербурге самая высокая вероятность осадков во вторник-среду. Днём от −1 до +2 градусов, в понедельник на градус-другой теплее. В Москве большую часть рабочей недели ожидается снег, местами возможны слабые метели. Днём в столице от 0 до −3 градусов, в понедельник до +1.

На юге страны в первую половину рабочей недели существенные осадки маловероятны, но затем под влиянием атмосферного фронта облачность уплотнится и зарядят дожди, в низовьях Волги и Дона переходящие в снег. Преобладающая дневная температура на Нижней Волге и Дону от +3 до +8 градусов, в Крыму и на Кубани – от +8 до +13.

В Среднем Поволжье самая ненастная погода ожидается в начале и конце периода. В первые дни местами ещё возможны оттепели, а затем показания термометров не превысят −5 градусов.

В Центре только в начале периода вероятность осадков невелика. В последующие дни регион накроют облачные поля циклона, а самая ненастная погода ожидается в южных районах. Дневная температура понизится до −5 , и только в понедельник в Черноземье столбики термометров могут подниматься до +3.