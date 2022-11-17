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Учащиеся лицея №8 призвали псковских водителей соблюдать ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники Военной автомобильной инспекции совместно с юными инспекторами движения МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» города Пскова провели профилактическую акцию в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» и «Автокресло–детям». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Ребята, не побоявшись рождественских морозов, вышли на центральную улицу города Пскова с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Участники отряда юных инспекторов дорожного движения, переодевшись в праздничные костюмы, раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции и ВАИ поздравляли водителей и их пассажиров с Рождеством, желали праздничного настроения, благополучия и соблюдения Правил дорожного движения.

Как отметили в ведомстве, безопасность дорожного движения – дело каждого, на дороге каждый участник дорожного движения должен чувствовать ответственность за безопасность как свою, так и других участников.