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Не парковать автомобили на обочинах дорог призвали псковичей в ГИБДД

С учетом погодных условий автомобилистам и пешеходам строго соблюдать требования дорожной безопасности призвали псковичей в ГИБДД. Рекомендации опубликовали на официальном сайте УМВД России по Псковской области.

«Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимнее время. Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем. В частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также не превышать скорость», – отметили дорожные полицейские.

В любое время дня и ночи нужно в обязательном порядке передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары.

При планировании своих поездок следует учитывать складывающуюся ситуацию, а также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать проводимой уборке улиц.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную дорожную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.