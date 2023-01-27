Общество

Метель и до +2°C прогнозируют синоптики в Псковской области 30 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 января. Как сообщает Псковский гидрометцентр, прогнозируется небольшой снег ночью, местами умеренный.

Местами по региону ночью будет идти метель. Днем осадки преимущественно в виде мокрого снега.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть южный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы от 9 до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -5 до 0 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.