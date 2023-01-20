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ГИБДД призывает псковских водителей проверять исправность машины перед поездкой

Любая неисправность в автомобиле опасна и является потенциальной причиной дорожно-транспортного происшествия. Об этом жителям региона напомнили в Госавтоинспекции Псковской области.

«Как показывает практика, даже мелкая неисправная деталь может привести к травмированию или смерти водителя, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения», - отметили в Госавтоинспекции.

Перед выездом во избежание серьезных проблем Псковским водителям рекомендуют проверить исправность основных узлов и агрегатов автомобиля. Особое внимание следует обратить на состояние: