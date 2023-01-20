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Свыше десяти человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю

1497 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли в Псковской области за период с 20 по 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

За данный период на территории области зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали трех водителей.