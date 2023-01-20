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ГИБДД дала разъяснения псковичам по вопросу скидок при оплате госпошлины и штрафов

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области напомнило, что скидка на госпошлину в 30 процентов через портал «Госуслуги» на предоставление услуг по регистрации транспорта или замене водительских удостоверений отменена с 1 января 2023 года. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня на сайте УМВД России по региону.

Отмечается, что данная скидка действовала с 2017 года и была направлена на популяризацию портала «Госуслуги» среди населения.

«Вместе с тем, возможность оплачивать административные штрафы со скидкой 50 процентов за нарушения Правил дорожного движения осталась. У данной скидки нет срока действия, так как она установлена статьей 32.2 КоАП Российской Федерации», - сообщили в Госавтоинспекции.