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Массовые проверки водителей пройдут в Пскове и Великих Луках

Массовые проверки водителей пройдут в Псков, Великих Луках и нескольких районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

В целях стабилизации дорожной обстановки с 5 по 9 мая в Псковской области пройдут массовые проверки водителей в целях предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание уделят к нарушениям требований перевозке детей. Проверки пройдут в следующих местах: