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Почти 50 нетрезвых водителей остановили на псковских дорогах за неделю

1 419 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 3 июня по 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

За неделю на псковских дорогах выявили 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали 11 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в ГИБДД.