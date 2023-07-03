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Правила дорожного движения напомнили воспитанникам псковского детсада

Правила дорожного движения напомнили ребятам в детском саду Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

13.сентября государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району лейтенант полиции Ульяна Клюева провела профилактическую беседу в детском саду «Березка» филиала Середкинской общеобразовательной школы.

Ребятам рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Дети узнали о видах дорожных знаков, правилах перехода проезжей части по пешеходному переходу, необходимости ношения светоотражающих элементов в темное время суток, чтобы быть заметным для водителей транспортных средств.