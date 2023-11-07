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Психологически перестроиться на зимний стиль вождения призвали псковичей

Управление Госавтоинспекции в Псковской области в связи с изменением погодных условий призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Водителям нужно психологически перестроиться на зимний стиль вождения, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Рекомендуем воздержаться от поездок, если вы не успели поменять летнюю резину на зимнюю», - отметили в ГИБДД.

Предельно внимательными водителям надо быть и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость, продолжили эксперты.

«С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, делающие пешеходов видимыми для водителей в темное время суток. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности», - подчеркнули в ГИБДД.

Также в ведомстве напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.