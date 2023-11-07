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Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсах по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Натальи Едыкиной приглашает к участию во всероссийских конкурсах по ПДД, направленных на профилактику ДТП в зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» проводится c 18 ноября по 18 декабря этого года.

IV Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика зимних дорог детства» состоится в период c 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года.

I Всероссийский конкурс стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения», направленного на профилактику ДТП с участием детей, пройдет в период c 18 ноября по 18 декабря этого года.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов описана в положениях и размещена на сайтах фонда и социальных сетях.