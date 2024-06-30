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Все о камерах фотовидеофиксации в Псковской области: миллион постановлений, штраф за поворот не из своей полосы и комплексы в автобусах

Минэнерго сообщили, как обстоят дела с топливом в России

Все о камерах фотовидеофиксации в Псковской области: миллион постановлений, штраф за поворот не из своей полосы и комплексы в автобусах

В России продлили разрешение на экспорт бензина

Сразу 125 постановлений о дорожных штрафах вручили в Печорах водителю с двойным гражданством

С 1 июля в Псковской области начинается эксперимент по использованию комплексов фотовидеофиксации в автобусах