Минэнерго сообщили, как обстоят дела с топливом в России

Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ.
«Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон», - говорится в сообщении.
Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.