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100 псковских первоклассников узнают о правилах дорожного движения

Завершающий этап акции «Безопасность детства в летний период» пройдёт в Детском парке города Пскова 6 сентября. Начало мероприятия в 11.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

100 первоклассников из Гуманитарного лицея и школы №1 примут участие в игре по станциям «Безопасный путь», в ходе которой узнают о правилах дорожного движения и о корректном поведении на улицах и дорогах.

Организаторами мероприятия стали: уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области, региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов при поддержке администрации города Пскова, управление Госавтоинспекции Псковской области, центр образования «Наставник», региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».