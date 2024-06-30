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60% уведомлений о штрафах ГИБДД псковичи получают в электронном виде

60% уведомлений о штрафах ГИБДД жители Псковской области получают в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

С начала года сотрудники Почты России доставили жителям Псковской области более 700 000 писем с протоколами об административных правонарушениях в области дорожного движения. Порядка 60% этих уведомлений поступили адресатам в электронном виде, что демонстрирует значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда электронные письма получали 47% адресатов.

Наибольшее количество отправлений было зафиксировано в мае, и с каждым месяцем увеличивается число электронных заказных писем, которые поступают в личные кабинеты пользователей на сайтах zakaznoe.pochta.ru и gosuslugi.ru. Для граждан, не имеющих доступа к электронным услугам, Почта России продолжает доставку уведомлений в бумажном виде.

Оплатить штрафы можно во всех почтовых отделениях региона, а также во время визитов почтальонов, оснащенных мобильными почтово-кассовыми терминалами. Для этого необходимо назвать уникальный номер постановления (УИН) или показать квитанцию для считывания QR- или штрих-кода. Такой способ оплаты особенно удобен для пенсионеров и людей с инвалидностью.

В течение 20 дней с момента вынесения постановления некоторые штрафы ГИБДД можно оплатить с 50% скидкой.