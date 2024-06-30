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Псковичей призвали сообщать о нетрезвых водителях в ГАИ

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

«Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения. Несмотря на ужесточение законодательства за данное нарушение, граждане продолжают управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности человеческие жизни», - отметили в ГАИ.

Только за прошедшие выходные на территории Псковской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 33 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 6 из них задержаны повторно.

Борьбу с пьяными водителями инспекторы ДПС ведут постоянно. Но только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв, подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция просит проявить активную гражданскую позицию и в случае управления транспортом водителем в нетрезвом виде не игнорировать данный факт, а сообщить в дежурную часть полиции. Оставить сообщение также можно по телефону доверия УМВД России по Псковской области: 8 (8112) 59-22-33.