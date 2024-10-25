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Госавтоинспекция предлагает организовать места дежурства бригад скорой помощи на трассе Р-23

Госавтоинспекция Псковской области предлагает организовать два дополнительных пункта медицинской помощи на федеральной трассе Р-23. Об этом сообщил врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт 5 ноября в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Немаловажный момент - своевременное и качественное оказание медицинской помощи на местах дорожно-транспортных происшествий», - сказал Владимир Папорт. Основные центры здравоохранения для оказания высококвалифицированной медицинской помощи расположены в Пскове, Острове и Великих Луках. В связи с большой протяжённостью федеральных и региональных трасс и продолжительным временем доставления в медицинские учреждения пострадавших в тяжелом состоянии, которым на местном уровне не может быть оказана квалифицированная медицинская помощь, Госавтоинспекция внесла предложение о создании двух пунктов медицинской помощи с привязкой к деревне Лудони (Стругокрасненский район) и деревне Новгородка (Пушкиногорский район).

В частности, пункт в деревне Лудони «закроет» и федеральную автодорогу Санкт-Петербург - Невель до границы с Ленинградской областью и региональную дорогу Заполье - Гдов. Владимир Папорт пояснил, что предусматривается приобретение высокоскоростных транспортных средств, скорой помощи, которые смогут незамедлительно выдвинуться на места дорожно-транспортных происшествий и более быстро по времени доставить пострадавших до медицинских учреждений с возможностью оказания квалифицированной помощи.

«Это просто место дежурства бригад скорой помощи, Центра медицины катастроф, которые при поступлении сигнала о дорожно-транспортном происшествии незамедлительно выедут и двинутся туда», - уточнил Владимир Папорт. Следующим этапом может быть организовано «прикрытие» на трассе М-9 на юге Псковской области.