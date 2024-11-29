АвтоМир / Официально

Лекция о ПДД для сотрудников уголовно-исполнительной системы прошла в Пскове

С целью повышения транспортной дисциплины среди сотрудников уголовно-исполнительной системы и недопущения нарушений при управлении личным и служебным транспортом в отделе по конвоированию прошла встреча с представителем Госавтоинспекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова рассказала о состоянии аварийности в областном центре, указала на основные причины, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям, а также привела примеры из служебной деятельности, подтверждающие необходимость соблюдения скоростного режима при управлении транспортным средством. Отдельное внимание было уделено мерам административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД.

В завершение лекции сотрудники отдела по конвоированию получили ответы на вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, и обсудили проблемные ситуации, возникающие на дороге.