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Сотрудники ГАИ за неделю пресекли в Псковской области 1,3 тысячи нарушений

За период с 13 по 19 января сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1300 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Обращаем внимание водителей на необходимость обязательного соблюдения безопасного скоростного режима в сложных погодных условиях. Необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - обратились к псковичам сотрудники ГАИ.