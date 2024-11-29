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Фурам из ЕАЭС заблокируют выезд из РФ в случае неуплаты штрафов

Иностранным фурам после 1 марта будут блокировать выезд из РФ при наличии неоплаченных штрафов, в частности за перегруз. С этой даты в стране вводится система каботажных перевозок, когда фуры из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут перевозить грузы внутри страны, рассказали в Минтрансе.

Таким большегрузам будет разрешено не более трех последовательных рейсов в течение семи дней с момента первой выгрузки в России. Каждая поездка должна подтверждаться транспортной накладной и представлять собой этап к следующей погрузке или движением к государственной границе. Перевозка опасных грузов будет запрещена.

В случае нарушения иностранными ТЛК этих и других условий они не будут допускаться к осуществлению деятельности в течение одного года с даты выявления нарушения.

Также установлены полномочия Ространснадзора по задержанию принадлежащих иностранным перевозчикам транспортных средств (ТС) на всей территории России с неоплаченными штрафами, в том числе за перегруз.

«Кроме того, приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия ФТС не допускать выезд с территории РФ иностранных перевозчиков при наличии неуплаченных штрафов», — добавили в ведомстве.

В ФТС подтвердили, что на таможенные органы возложены полномочия по контролю за уплатой штрафов иностранными перевозчиками.

Грузовик с иностранным номером может быть задержан, перемещен на спецстоянку или скован блокираторами за неуплату штрафов, сказал председатель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. C уже имеющимися долгами фуры также не пустят на территорию России, пишут «Известия».

Правда, пока базы данных Ространснадзора и ФТС не согласованы, и штрафы не приходят или поступают с задержкой, уточнили в ассоциации «Грузавтотранс».

«Несмотря на заверения Минтранса, есть трудности с начислением штрафов за перевес (375-600 тыс. рублей) иностранцам. Их не могут начислять пункты автоматического весогабаритного контроля (АПВГК), в то время как российским перевозчикам такие штрафы приходят. Иностранцев из ЕАЭС могут проверять на перевес в основном сотрудники Ространснадзора лично, во время плановых рейдов», — рассказал президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Это ставит иностранных перевозчиков в более выгодное положение перед российскими компаниями, отмечает участник рынка.