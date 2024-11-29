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Более 1,3 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю

За период с 17 по 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1345 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 10 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

«Обращаем внимание водителей на необходимость обязательного соблюдения безопасного скоростного режима в сложных погодных условиях. Необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности», - обратились к псковичам сотрудники Госавтоинспекции.