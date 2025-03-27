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Псковское дорожное законодательство приведут в соответствие с федеральным

Внесение изменений в закон «Об отдельных вопросах организации и осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Псковской области» и статью 1 закона «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Данный законопроект разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие федеральному», - пояснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолов.

Проектом закона предлагается закрепить за правительством Псковской области полномочия по установлению порядка подготовки и реализации регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения; а также по утверждению регионального комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания населения.

Также за комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области предлагается закрепить полномочия по установлению порядка предоставления дубликата свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному и межмуниципальному маршруту регулярных перевозок.